Policiais civis prenderam na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, um homem suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas no bairro Belmonte.

Os agentes estavam em diligência no bairro quando tiveram a atenção voltada para uma moto Honda XRE 300, cujo piloto e carona estavam sem capacete. Foi dada ordem de parada, mas a dupla empreendeu fuga em alta velocidade. Em perseguição na Avenida Presidente Kennedy, o piloto, menor de idade, perdeu o controle da moto e caiu na via. Com o homem que estava na carona, os agentes apreenderam uma mochila contendo dois rádios transmissores ligados, um coturno, duas fardas ghilie, quantia de R$ 310 reais, um coldre, um cinto tático, um telefone celular e uma toca ninja.

Foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão pendente, referente a operação KAUTAR, deflagrada em dezembro de 2022, em combate ao tráfico de drogas na cidade de Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, os envolvidos receberam atendimento no local e foram removidos para o hospital São João Batista. Enquanto os policiais permaneciam no local para a chegada dos bombeiros, marginais do tráfico local, investiam contra eles, através de rádio comunicador, injuriando e ameaçando suas vidas. Apesar disso, os marginais não foram ao local e não houve confronto armado. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.