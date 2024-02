Agentes do Comando de Policiamento Rodoviário encontraram na terça-feira (13), em Piraí, um idoso de 60 anos, morador da Baixada Fluminense, que se perdeu na cidade do Sul do do Estado. O homem estava desmaiado às margens da RJ-145, no bairro Rosa Machado, e, após ser acordado, disse ser morador de Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Militar, ele informou que saiu de casa sem destino, após um desentendimento familiar. O idoso falou que, por estar debilitado em sua saúde mental, sem alimentação e hidratação, acabou passando mal e desmaiou. Aos agentes, ele disse que é pai de uma policial militar que trabalha no Hospital da PM em Niterói.

Os agentes fizeram contato com a filha e informaram ter encontrado o pai, que foi levado ao Hospital Flávio Leal, onde medicado e aguardou a chegada da família.