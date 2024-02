Equipes da coordenadoria municipal registraram 21 ocorrências, realizaram 3 interdições e monitoraram casos de deslizamentos durante o período

A Coordenadoria Municipal Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Volta Redonda se manteve em alerta durante o período de Carnaval. O órgão realizou ações de prevenção, contabilizou 21 ocorrências e três interdições, monitorando deslizamentos de terra e desabamentos parciais no município, com atendimento imediato das equipes aos locais.

O bairro mais afetado foi Vila Rica/Três Poços, onde ocorreram duas interdições de imóveis. A outra interdição foi no bairro Santo Agostinho. Segundo o órgão municipal, a precipitação de chuvas acumulada em fevereiro no município é de 130mm.

Cenário meteorológico para esta quinta-feira (15/2):

De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de dia chuvoso, devido à passagem de ciclone no oceano, longe da costa, não afetando o continente, mas provocando reflexos em relação à chuva/precipitação: previsão, para as 24h desta quinta-feira, é de até 50mm, com ventos entre 15km à 30km por hora. O nível do Rio Paraíba do Sul encontra-se 1,25m acima do nível normal.

A Defesa Civil orienta toda a população sobre a adoção de atos seguros durante o período de chuvas. Alguns deles são: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares, sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar ou trafegar no período de chuva forte ou em local alagado.

“Nunca procure abrigo debaixo de árvores. Observe qualquer alteração estrutural em sua residência. E lembre-se: precisando sair da sua residência por qualquer cenário de ameaça, desligue o gás de cozinha, a rede elétrica, pegue documentos, remédios e busque um local seguro. Acione a Defesa Civil, através do telefone 199”, orientou Rubens Siqueira, coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda. Fotos de Divulgação.