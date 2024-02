Evadido do sistema prisional é preso com drogas em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na manhã desta quinta-feira (15) , um foragido da Justiça de 23 anos, na Rua Jamaica, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Os agentes estavam em diligência no bairro e, em um condomínio, avistaram o suspeito com um telefone em uma das mãos, uma mochila verde em outra e um rádio comunicador na cintura.

Ao ser abordado, o jovem confirmou estar de “plantão”, sendo o responsável pela venda de entorpecentes, e que possui um mandado de prisão por estar evadido do sistema prisional após não retornar do benefício do Indulto de Natal.

Após revista pessoal foram apreendidos um rádio transmissor, um aparelho celular, R$48 e uma mochila verde contendo 93 eppendorfs de cocaína, 11 pedras de crack, 81 buchas de maconha e 3 kits com um dichavador, seda, um isqueiro e dois cigarros.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foram confirmadas 4 anotações por tráfico de drogas, 2 por associação para o tráfico, 2 por esbulho possessório, 1 por porte ilegal de arma de fogo e 1 por resistência.