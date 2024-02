Felipe Loureiro é desligado do Voltaço

O Volta Redonda Futebol Clube comunicou nesta quinta-feira (15), o desligamento do técnico da equipe profissional, Felipe Loureiro.

A diretoria agradeceu o trabalho e desejou sucesso ao treinador na continuidade de sua carreira.

No comando técnico do Clube desde novembro do ano passado, Felipe Loureiro dirigiu o Voltaço em oito partidas no Campeonato Carioca, somando duas vitórias e dois empates.

Tanto quanto os resultados abaixo da expectativa, a fragilidade demonstrada pelo time no campeonato contribuiu para a decisão de dispensar o treinador. Ainda não há um nome definido para assumir o cargo.

O próximo jogo do Voltaço no Carioca está marcado para domingo (18), no Raulino de Oliveira. O adversário será a Portuguesa. (Foto: Raphael Torres / VRFC)