Um novo rompimento da rede de água no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, afetará o abastecimento em cinco bairros da cidade. Além da Vila Americana, os bairros Santo Agostinho, Parque do Contorno, Dom Bosco e Nova Primavera, estão sendo afetados.

De acordo com o Saae-VR, as equipes da autarquia estão no local para arrumar a rede. Ainda não há previsão de retorno. Também segundo o Saae, outros bairros – não foram citados quais -, poderão sofrer diminuição no volume de água, já que apenas três bombas serão utilizadas na ETA (Estação de Tratamento de Água).