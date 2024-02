Suspeitos de tentativa de homicídio são presos em Valença

Dois homens de 32 e 27 anos foram presos por suspeita de tentativa de homicídio no fim da noite de quarta-feira (14) em Valença. A vítima é um homem, de 28 anos. Ele contou a policiais militares que três criminosos em um carro prata tentaram matá-lo na Rua Nilo Graciosa, no bairro Jardim Valença, mas a arma de um deles falhou.

De acordo com a PM, a vítima correu em direção a sua residência, dando de frente com uma viatura. Após relatar o ocorrido, os policiais fizeram um cerco pelo local e encontraram o suposto veículo – Gol prata – usado no crime batido em uma árvore que estava obstruindo a Rua Otorrino Rodigueri, no bairro Cambota, sem nenhum ocupante dentro.

A PM informou que o motorista do carro foi encontrado em um beco próximo ao local da colisão, enquanto outro suposto autor do atentado foi localizado pouco depois no bairro Vadinho Fonseca. Dentro do carro foram encontrados dois celulares e uma munição calibre 9 milímetros intacta. O veículo foi rebocado para a delegacia, para onde os suspeitos também foram levados.

A dupla foi reconhecida pela vítima como autora da tentativa de assassinato, sendo autuada pelo crime. A motivação para o fato, no entanto, ainda é desconhecida. (Foto: Polícia Militar). Com informação do Informa Cidade