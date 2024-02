Volta Redonda intensifica instalação de lâmpadas de LED

Mutirão com duas frentes de trabalho vai instalar novos equipamentos e substituir os que apresentaram problema. Cidade já conta com mais de 18 mil pontos de luz atendidos com nova tecnologia

Volta Redonda iniciou nesta semana um trabalho de intensificação da troca de lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED, com duas frentes de trabalho. Com mais de 18 mil equipamentos de LED já instalados, a substituição continua com as empresas que atuam nas obras do Plano de Mobilidade Urbana, além das equipes da prefeitura, que começaram também a trocar as lâmpadas que apresentaram problemas.

“Nossa equipe que cuida da iluminação pública questionou a qualidade das lâmpadas que estavam sendo instaladas pelas empresas das obras de Mobilidade Urbana. Eram equipamentos de baixa qualidade, muitas deram defeito, e precisamos trocar. Já adquirimos mais 500 lâmpadas e estamos iniciando um mutirão para recuperar a iluminação onde precisar. Volta Redonda vai ter todos bairros iluminados com LED”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

No total, serão mais de 29 mil pontos que serão atendidos com lâmpadas de LED na cidade. Segundo o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), a tecnologia de LED gera menos necessidade de manutenção, sendo de maior durabilidade e baixo consumo de energia. O objetivo da troca das luminárias é garantir mais luminosidade aos logradouros, colaborando para a segurança em toda a cidade.

Economia – Com o avanço da substituição das lâmpadas, a economia gerada aos cofres públicos também cresce. De acordo com o balanço do Deip, neste mês de fevereiro a economia para o município com os custos de energia ultrapassou R$ 574 mil mensais.