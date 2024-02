BM: mulher é presa por tráfico

Uma mulher de 33 anos foi detida na tarde desta sexta-feira (16) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O flagrante da Polícia Militar foi na Avenida Presidente Kennedy.

De acordo com a PM, os agentes, após receberem denúncias informando as características da suspeita, viram a mulher com uma mochila preta, que correu ao perceber a aproximação da viatura, jogando o material que estava na mochila em uma caixa d’água.

No entanto, os agentes rapidamente fizeram um cerco e conseguiram abordar a suspeita. Questionada, ela admitiu que havia recebido drogas de uma pessoa e que iria guardar o material até receber mais “instruções”. Na caixa d’água os agentes apreenderam seis tabletes de maconha, duas sacolas contendo cocaína, uma balança de precisão e 1.000 pinos vazios.

O celular da suspeita também foi apreendido. Ela foi levada para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: PM/Divulgação)