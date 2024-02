Dois são flagrados com drogas no Vale Verde, em Volta Redonda

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram conduzidos à delegacia de Volta Redonda na manhã desta sexta-feira (16). A dupla foi flagrada com entorpecentes na Rua 6, no bairro Vale Verde.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado foram ao local checar denúncia de venda de drogas e encontraram os suspeitos com o material. Com eles foram apreendidos 79 sacolés de cocaína, 20 frascos de loló, uma trouxinha de maconha, um rádio transmissor, dois celulares e R$ 100.

O material estava em uma bolsa verde. Eles foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: Polícia Militar)