Família de VR pede ajuda para bebê com má-formação no pé

A família de Anthony Martins, de apenas 4 meses, de Volta Redonda, está pedindo ajuda nas redes sociais para arrecadar fundos que ajudem o bebê a realizar uma cirurgia de má-formação. Diagnosticado com “Pé Torto Congênito”, Anthony mora com a mãe, Bruna Martins, no bairro Água Limpa. A meta é arrecadar R$ 15 mil (saiba como ajudar no fim da notícia).

De acordo com Bruna, o problema faz com que o pé dele não cresça e uma intervenção cirúrgica precisa ser feita com urgência. “Não podemos mais esperar pelo SUS (Sistema Único de Saúde), uma vez em que o caso pode se tornar irreversível. Os custos são altíssimos e ele precisa realizar, além da cirurgia, exames e consultas com médicos particulares”, disse.

Ainda segundo Bruna, ele precisa trocar gesso toda semana. “Desde já agradeço todos meus amigos e conto com a ajuda de todos vocês!”. disse. Até o momento, R$ 862 foram arrecadados. Para ajudar Anthony, basta clicar no link ao lado e doar uma quantia: https://www.vakinha.com.br/4439803