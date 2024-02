Itatiaia: condutor é preso com 20 kg de cocaína na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de quinta-feira (15), na Dutra, em Itatiaia, 20 kg de cocaína. A droga estava em um carro – GM Tracker – abordado nas proximidades do pedágio. O motorista, de 44 anos, foi preso.

De acordo com a PRF, o homem estava com o filho, menor de idade, no veículo. Dentro do carro os agentes encontraram 20 tabletes da droga, cada um pesando 1 kg. Aos policiais, o condutor disse que buscou a droga em São Paulo e levaria para Resende.

O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado por tráfico. O filho do condutor ficou sob responsabilidade da advogada, que foi até o local da ocorrência. (Foto: PRF/Divulgação)