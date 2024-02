Lei Seca registra 978 casos de alcoolemia durante o Carnaval

A Operação Lei Seca flagrou no feriado de Carnaval, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, 978 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em todo o estado do Rio. Ao longo dos seis dias, foram 4.933 condutores abordados. Os motoristas embriagados representam 19,9% do total. Neste período, foram realizadas 53 blitzes da Lei Seca.

A Região dos Lagos registrou as maiores médias durante as abordagens. Na terça-feira (13), em Búzios, mais de 42% dos motoristas abordados estavam embriagados ao volante. Foram 114 condutores parados pela Lei Seca e 42 sob efeito de álcool. Em Cabo Frio, no sábado (10), 120 condutores foram abordados e 43 estavam sob efeito de álcool. Esse número representa 35,6%.

Já no município do Rio de Janeiro, o destaque negativo foi na Ilha do Governador, na Zona Norte. Na ação de segunda (12), 33.9% dos motoristas abordados estavam embriagados. No mesmo dia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 36,9% estavam sob efeito de álcool.

“A Lei Seca deu segurança a quem usou as estradas. O nosso planejamento incluiu a intensificação da fiscalização nas áreas de praia e, justamente, foram as regiões com os maiores indicadores de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito do álcool. Vamos continuar até o domingo (18) para garantir que, no retorno do feriadão, quem vai beber fique longe do volante”, assegurou o secretário de Governo, Bernardo Rossi.

No Sul-Fluminense, Mangaratiba foi o destaque negativo. Na segunda-feira, 92 motoristas foram abordados e 34 estavam embriagados ao volante. Esse número representa 36% do total. No mesmo dia, mas no Norte Fluminense, em Campos, 95 motoristas foram abordados. Destes, 29 estavam embriagados ao volante, o que representa 30,5%.

Sapucaí – A Operação Lei Seca atuou com 40 agentes na Sapucaí durante o período de Carnaval. No Sambódromo, nos dois dias de desfiles da Série Especial, foram realizados 107 testes de bafômetro nos motoristas dos carros alegóricos e todos foram aprovados. (Foto: Divulgação / Magno Segllia)