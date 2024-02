Pinheiral terá concurso público com 91 vagas em diversas áreas

A prefeitura de Pinheiral abre na próxima quarta-feira (21) as inscrições a concurso público com 91 vagas disponíveis, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam os níveis de escolaridade Superior, Médio e Fundamental.

As inscrições poderão ser realizadas até 4 de abril, exclusivamente pelo site www.ibam-concursos.org.br, com taxas que variam de R$ 50 a R$ 90. O edital completo está disponível no mesmo site. As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio.

Estão disponíveis 54 vagas para Ensino Superior (além de cadastro de reserva); 24 vagas para Ensino Médio e 13 vagas para Ensino Fundamental.

Os cargos de Ensino Superior são de advogado (2 vagas); arquiteto (cadastro reserva), assistente social (2); biólogo (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (3); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médicos de várias especialidades (29); nutricionista (cadastro reserva); odontólogo (4); psicólogo (3) e terapeuta ocupacional (1).

Para o nível médio, os cargos são agente fiscal de obras e posturas (1); agente técnico agrícola (cadastro reserva); agente técnico em enfermagem (6); agente técnico em laboratório (2); agente técnico em segurança no trabalho (1); agente técnico em radiologia (cadastro reserva); agente técnico municipal (6); motorista CNH “D” (6); secretário escolar (1; técnico em imobilização (1) e técnico em meio ambiente (cadastro reserva).

Para nível fundamental completo e incompleto os cargos são de agente auxiliar de odontologia – auxiliar em saúde bucal (3); agente funerário (2); inspetor de alunos (4); coveiro (2); maqueiro hospitalar (1) e operador de máquinas automotoras (1).

A remuneração varia de RS 1.412 a R$ 2.695,42 para nível Superior e R$ 1.412 para os níveis Médio e Fundamental, acrescida de benefícios como auxílio alimentação e auxílio cultura. Os valores das inscrições são de R$ 90 para os cargos de nível Superior; R$ 70 para os de ensino Médio e de R$ 50 para o nível Fundamental completo e incompleto. (Foto: Divulgação)