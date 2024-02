Piraí: mulher é presa com mais de 1 Kg de crack em ônibus na Dutra

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante na noite de quinta-feira (15) por tráfico de drogas em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal na Dutra, em Piraí. Ela estava em um ônibus de São Paulo para Afonso Cláudio (ES).

Durante uma blitz de repressão ao tráfico de armas e drogas da “operação Palladium”, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao ônibus. Durante a inspeção no veículo, com apoio do Núcleo de Operações com Cães, foi encontrado dentro da mochila da passageira um tablete de crack e alguns fragmentos da droga, totalizando 1,54 Kg.

A mulher informou ter sido contratada por um homem através de aplicativo de mensagem para buscar o entorpecente em São Paulo e deixá-lo na rodoviária de Cachoeira de Itapemirim (ES). Ela não informou quanto receberia pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Piraí. (Foto: PRF)