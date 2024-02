Rogério Corrêa retorna ao Voltaço

Durou pouco mais de quatro meses o afastamento do técnico Rogério Corrêa do Voltaço. O clube anunciou na tarde desta sexta-feira o retorno do treinador ao comando do time, após a dispensa de Felipe Loureiro. O treinador, de 42 anos, deixou o Volta Redonda em outubro do ano passado, após a Série C do Campeonato Brasileiro. Foi contratado pela CSA, de Alagoas, de onde foi dispensado em janeiro deste ano após a disputa de apenas dois jogos-treino e de duas partidas oficiais nesta temporada.

O treinador é o quinto na lista dos que mais comandaram o Voltaço na história do clube: são 88 jogos, sendo 44 vitórias, 18 empates e 26 derrotas. Ex-zagueiro, Corrêa começou a sua carreira como auxiliar técnico da Portuguesa do Rio, em 2017 e 2018. No ano seguinte, assumiu o comando da Lusa por duas temporadas.

Passou também pela Cabofriense, em 2021, e 4 de Julho, do Piauí, antes de chegar ao Volta Redonda em sua primeira passagem pelo clube. Em 2022, o treinador conquistou o pentacampeonato da Copa Rio e a Série A2 do Campeonato Carioca, subindo com o Volta Redonda para a elite do estadual e sendo o quinto melhor ataque do Brasil.

No ano passado, levou o Voltaço para a semifinal do Carioca, terceira fase da Copa do Brasil e brigou pelo acesso à Série B do Brasileirão até a última rodada, mas o time não conquistou o tão sonhado acesso. Não foi informado até agora se ele já dirigirá time neste domingo (18), às 19h, no Raulino de Oliveira, contra a Portuguesa. (Foto: Divulgação)