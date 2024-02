A força-tarefa de combate à dengue segue avançando e chegou ao nono bairro de Volta Redonda em cerca de um mês. Nesta sexta-feira (16), equipes das secretarias municipais de Saúde (SMS) e Infraestrutura (SMI) percorrem as ruas do bairro Siderópolis, vistoriando as residências, orientando os moradores e intensificando a limpeza urbana. As ações na localidade vão se repetir na segunda-feira (19) e o Eucaliptal será o próximo bairro a receber as equipes de trabalho, a partir de terça-feira (20).

A SMI disponibiliza dez caçambas para descarte de materiais inutilizados, que acabam se tornando criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E a força-tarefa também conta com o auxílio de um drone, que está sobrevoando as casas com o intuito de identificar possíveis locais de risco, como, por exemplo, caixas d’águas destampadas. Neste caso, a prefeitura fornece telas de proteção, a fim de evitar o desenvolvimento das larvas.

Até o momento, a força-tarefa contra a dengue já percorreu os bairros Sessenta, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Santa Cruz, Aero Clube e Água Limpa.

“É importante que a população receba os agentes de endemia para que seja feita a vistoria nas residências e a eliminação dos possíveis focos do Aedes. Estamos passando por um momento de muita chuva e calor, ambiente propício para o desenvolvimento das larvas, então precisamos intensificar ainda mais o combate à dengue, não deixando água parada em nenhum local”, destacou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad.

Fumacê UBV

O combate à dengue em Volta Redonda também tem o apoio do carro de fumacê UBV (Ultrabaixo Volume), específico para evitar a proliferação do mosquito. Nesta semana, o veículo da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA) está percorrendo os seguintes bairros do munícipio: Siderópolis, Jardim Esperança, Casa de Pedra, Jardim Belmonte, Siderlândia, Belmonte, Padre Josimo, Santo Agostinho, Água Limpa, Eucaliptal, São Lucas e São Carlos.

A programação do fumacê UBV é definida pela Vigilância Ambiental, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), levando em consideração os índices de proliferação do mosquito nas regiões de Volta Redonda. Ele permanece no mesmo trajeto em ciclos de três semanas. Este já é o segundo circuito, sendo que o primeiro foi feito nos bairros Sessenta, Conforto, Ponte Alta, Monte Castelo, Aterrado, Jardim Paraíba, Dom Bosco e São Luiz, realizado entre os dias 8 e 22 de janeiro.

“Mas é importante que a população tenha a consciência que a melhor maneira de evitar a proliferação do mosquito é evitando que ele nasça, por isso, é preciso fazer a vistoria na sua casa semanalmente”, afirmou a coordenadora.

Denúncias

Caso a população queira denunciar algum possível foco de dengue, a situação pode ser informada pelo número 156 ou diretamente com a Vigilância Ambiental, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo número (24) 99233-4480.