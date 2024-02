VR: filha pede ajuda para encontrar mãe com depressão

A família de Rosiane Pinto Nascimento, de 45 anos, de Volta Redonda, registrou na delegacia de polícia, na manhã desta sexta-feira (16), o seu desaparecimento. Segundo sua filha, de 22 anos, ela saiu de casa por volta das 4h30min e até o momento desta publicação não havia sido localizada.

Rosiane mora na Rua Mariana, no Jardim Cidade do Aço. De acordo com a filha, ela saiu usando um vestido colorido de alças pretas.

Rosiane faz tratamento de depressão e toma remédios controlados. Ela teria sido vista, por volta das 6h, em Barra Mansa. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser dada ao 190, da Polícia Militar, ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo pessoal)