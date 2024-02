VR: moradora do Açude é picada por jararaca

A dona de casa Carmem Silvana Cabral de Souza, de 59 anos, levou um grande susto no início da noite da sexta-feira (9), véspera do período carnavalesco. Ela foi picada no pé esquerdo por uma jararaca quando passava por uma trilha na Rua São Gonçalo, no bairro Açude I, em Volta Redonda.

“Saí com minha irmã para buscar um bolo na vizinha e parei para ela ouvir um áudio no celular, quando então senti algo picando meu pé. Na hora pensei que fosse formiga, mas quando sacudi o pé foi que vi a cobra. Saí correndo desesperada, pedindo socorro, sentindo muita dor”, contou a dona de casa, que tomou o soro antiofídico no Hospital Municipal Nelson Gonçalves e depois foi reencaminhada ao Hospital do Retiro, onde havia recebido o primeiro atendimento. Ela ficou internada até a terça-feira (13) e agora se recupera em casa, onde permanece em repouso. O pé ainda não desinchou totalmente e são visíveis as marcas das presas.

A cobra acabou sendo morta por moradores, que a encontraram ainda próximo do lugar onde Carmem foi picada. Segundo ela, há notícias de que outras serpentes venenosas foram encontradas no bairro. Uma delas os moradores chegaram a pensar que se tratava de uma cascavel (veja na foto abaixo), mas o biólogo Jadiel Teixeira, diretor do Zoológico de Volta Redonda, disse ser uma jararaca.

Cuidados – Segundo o site do Instituto Butantan, de São Paulo, em caso de picada de cobra a pessoa deve lavar o local ferido com água e sabão. Na medida do possível, deve-se evitar que a pessoa ande ou corra. O ideal é que ela fique deitada com o membro picado elevado. Não se deve fazer o uso de torniquetes (garrotes), incisões ou passar substâncias (como folhas e pó de café, por exemplo) no local da picada. Essas medidas interferem negativamente, aumentando a chance de complicações como infecções, necrose e até amputação de um membro.

É recomendável também que, se possível e em segurança, seja feita uma foto ou vídeo da cobra, para que ela possa ser identificada. Há um tipo de soro específico para cada gênero de serpente. (Fotos: Arquivo pessoal)