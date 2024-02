Policiais civis e militares prenderam na tarde de sexta-feira (16), na Avenida Vereador Chequer Elias, no bairro Vila Helena, em Barra do Piraí, o sócio do Barra Tênis Clube que tentou matar o funcionário do clube por ter repreendido o filho dele por estar jogando bola de futebol dentro da piscina.

De acordo com o delegado Antônio Furtado, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária e o pedido foi concedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí. “Temos orgulho de ter tirado, em tempo recorde, esse indivíduo de circulação”, disse Furtado em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Segundo relato da vítima e de testemunhas, o sócio não aceitou que o funcionário repreendeu seu filho que estaria usando uma bola de futebol na piscina. Eles discutiram e homem saiu do clube e retornou armado.

A vítima estaria de costas quando o associado tentou disparar contra ela. Após a arma falhar, ele fugiu.