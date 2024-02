Homem desaparecido é encontrado morto no bairro Belmonte em BR

O corpo de Giancarlos da Silva Ferreira, de 32 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira (16) na Avenida Itaverá, no Belmonte, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo do homem foi identificado por populares, apesar do avançado estado de decomposição. Informações preliminares na PM apontam sinais de enforcamento no cadáver. Ele já estava desaparecido, segundo os policiais, desde a madrugada de segunda-feira (12).

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços e o caso registrado na delegacia da cidade. Giancarlos morava na Avenida Itaipava, no mesmo bairro. (Foto: Arquivo Pessoal)