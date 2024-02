Maior fornecedor de drogas no Sul Fluminense é preso em Volta Redonda

Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), com informações do Disque Denúncia, prenderam na quinta-feira (15), no bairro São João , em Volta Redonda, um foragido da Justiça, de 41 anos.

O preso é considerado o maior distribuidor de drogas dos municípios de Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda, com atuação também na Favela do Parque União, situada no Complexo da Maré, Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

Ele também teria ligações com tráfico de drogas e com bandidos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o criminoso transportava drogas de São Paulo para a região do Sul Fluminense ou então usaria “mulas” – pessoas que transportam entorpecentes em troca de dinheiro.

Reincidente do Sistema Penitenciário desde 2015, pelo crime de Tráfico de drogas, ele saiu em liberdade no ano de 2018 e ingressou novamente no Sistema em 2019, preso pelos crimes de tráfico de droga , associação para o tráfico e roubo majorado. No ano de 2022, recebeu progressão de regime , passando a ser monitorado por meio de Tornozeleira eletrônica.

Não satisfeito, o criminoso rompeu o equipamento de monitoração. Em janeiro deste ano, em razão deste fato, foi expedido um mandado de prisão em definita, pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, pelo crime de tráfico de drogas, onde fora condenado a uma pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para formalização dos procedimentos e, posteriormente, ser encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

