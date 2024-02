Rogério Corrêa comanda seu primeiro treino no retorno ao Voltaço

Começou a segunda passagem do técnico Rogério Corrêa pelo Volta Redonda. Apresentado oficialmente na sexta-feira (16), o treinador de 42 anos, que esteve no clube nas últimas duas temporadas, comandou o primeiro treino com o elenco tricolor.

A atividade foi focada em ajustes e organização ofensiva e defensiva. Rogério Corrêa fará sua reestreia no comando do Voltaço neste domingo (18), às 18h10, contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, pela 9ª rodada da Taça Guanabara.

O Volta Redonda é o 9º colocado no Campeonato Carioca, com 08 pontos ganhos, a dois pontos da zona de classificação para a Taça Rio.