Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam bater na traseira de um ônibus na manhã deste sábado (17) no bairro Conforto, em Volta Redonda. O acidente foi na Via Sérgio Braga, em frente ao Cais do bairro.

De acordo com as primeiras informações, a motorista do ônibus havia parado no ponto para o desembarque de uma passageira quando o carro bateu na traseira do coletivo. Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido.

Ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local do acidente, onde os socorristas fizeram os primeiros atendimentos. No momento desta publicação, o jornal estava apurando se as vítimas foram levadas ao hospital. (Foto: Nilson Moura/Programa Dário de Paula)