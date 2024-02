Jovem escapa de tentativa de assassinato em Paraíba do Sul

Um jovem de 18 anos conseguiu escapar de uma tentativa de assassinato na noite de sábado (17), na Rua Bom Jesus do Matosinho, no bairro Salutaris, em Paraíba do Sul. Ele estava em um bar quando o suspeito chegou em uma moto, desceu e atirou contra ele.

O jovem correu para o banheiro do bar, mas segundo uma testemunha, o criminoso foi atrás e efetuou vários disparos contra a porta, fugindo em seguida.

A vítima não foi atingida pelos tiros e conseguiu correr sentido bairro Bela Vista. Os policiais foram até a casa do jovem, que informou o nome do criminoso e disse que o crime pode ter sido motivado devido à uma briga entre os dois. Os agentes fizeram buscas, mas não encontraram nenhum suspeito.

Câmeras de segurança das redondezas foram analisadas, mas devido à baixa resolução, a PM não conseguiu identificar a placa da moto do criminoso. O caso foi registrado na delegacia da cidade.