Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão, ocorrida na noite de sábado (17), no km 244, da BR-393 (Rodovia Lucio Meira), em Vassouras, causou a morte do motorista do carro, de 29 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal a vítima morreu na hora. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O condutor do caminhão, de 49 anos, não ficou ferido. A rodovia chegou a ficar interditada nos dois sentidos por 30 minutos. Depois o trânsito ficou no sistema siga e pare até a liberação total da pista.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela perícia da Polícia Civil.