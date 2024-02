Polícia Militar apreende adolescente com drogas em Valença

A Polícia Militar apreendeu na tarde deste domingo (18) um adolescente de 15 anos, na Rua G, no Loteamento de Chacrinha, em Valença. Os agentes foram ao local após denúncia informando que o menor estaria guardando armas e drogas para o tráfico.

Ele foi abordado em frente à casa onde reside e com ele foram encontrados um invólucro de maconha, um cigarro artesanal, um celular e R$300. Ele negou ter armas em casa. A mãe do adolescente autorizou a entrada na residência e acompanhou a revista, onde os agentes encontraram dois fones de rádio (Baofeng) na mochila pertencente ao adolescente em cima do sofá da sala.

Os policiais fizeram uma busca na área em frente à casa e, em uma área de mata, foi encontrada uma mochila azul com duas bases de radio e um coldre. Continuando as buscas, foi encontrado entre as bananeiras farto material entorpecente a contabilizar.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providencias cabíveis.