Policial civil de SP é flagrado com drogas em hostel em Angra dos Reis

Policiais militares flagraram na madrugada de sábado (17), um policial civil do estado de São Paulo com drogas, em um hostel na Ilha Grande, em Angra dos Reis.

Os agentes foram ao local depois de serem acionados pela gerente do hostel, que foi xingada e desacatada pelo policial, de 36 anos, após ser repreendido por estar fumando dentro do quarto compartilhado, incomodando os demais hóspedes. Um dia antes ele já havia se envolvido em outra confusão e tirou uma foto com uma pistola na mão, se dizendo policial.

Os policiais encontraram o homem dormindo em um beliche. Na mala de viagem, os agentes encontraram a carteira de identificação e drogas no bolso lateral. O policial civil demonstrou nervosismo e, sob efeito de drogas, resistiu a abordagem. Em uma bolsa foram apreendidos um pedaço de haxixe, uma tira de maconha, dois comprimidos de ectasy, três LSDs, um dichavador e três cogumelos. Já em outra bolsa, os agentes encontraram uma pistola glock 9mm, um carregador com 16 munições intactas e R$ 2.848.

O policial foi levado para a delegacia de Polícia da cidade, autuado por posse e uso de drogas e liberado. A apuração do caso ficará a cargo da Polícia Civil. Foto Divulgação