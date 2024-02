Suspeita de estelionato é presa em Volta Redonda

Uma mulher de 32 anos foi presa por suspeita de estelionato na tarde de sábado (17) em Volta Redonda. Ela teria tentado aplicar um golpe através de uma compra de R$ 339 via PIX a uma loja de calçados na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

Segundo a Polícia Militar, apesar do comprovante ser enviado, o valor não havia sido enviado para a conta da loja. Desconfiado, o dono acionou a PM, e disse já ter sofrido o mesmo golpe pela suspeita no dia 22 de dezembro do ano passado, quando ela fez uma compra de R$ 340.

Os agentes foram até o endereço da mulher, no bairro 249, e foram recebidos pela filha dela, de 12 anos. A criança disse aos agentes que estava recebendo a encomenda para a sua mãe. A mulher foi encontrada em casa e acabou conduzida à delegacia, ficando presa pelo crime.