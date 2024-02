Uma colisão envolvendo uma carreta e um ônibus da Viação Falcão foi registrada na noite desta segunda-feira (19), no km 273, da Via Dutra, em Barra Mansa. Cinco passageiros do ônibus, que fazia a linha Volta Redonda x Quatis, ficaram feridos.

As vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Não há informações sobre o estado de saúde delas.