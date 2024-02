Um casal foi preso na manhã desta segunda-feira (19) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Eles estavam em uma residência na Rua Antonio da Silva Reis.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o imóvel checar informações de que a mulher, de 29 anos, vendia drogas a mando de um traficante já conhecido. No entanto, somente o companheiro dela, de 24 anos, que estava no imóvel.

Os policias fizeram buscas pela residência e encontraram 65,6 gramas de maconha e 30,9 de cocaína. Pouco depois, a suspeita chegou no imóvel e assumiu a propriedade do material, isentando o companheiro de atuar no tráfico de drogas.

No entanto, os dois foram levados para a delegacia e acabaram autuados pelo crime. A cocaína estava dividida em 50 tubos, enquanto a maconha em oito sacolés. Também foram apreendidas etiquetas com descrições do tráfico de entorpecentes. (Foto: PM/Divulgação)