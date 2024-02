Candidatos podem se inscrever até o dia 19 de março pela internet ou presencialmente, no Estádio do Trabalhador

A Prefeitura de Resende abriu nesta segunda-feira, dia 19, o edital para o Concurso Público para o preenchimento de 101 vagas para as áreas da Saúde, Educação e Instituto de Previdências dos Servidores Públicos de Resende (Resenprevi). Os candidatos podem se inscrever até o dia 19 de março de 2024 pelo site www.ibdoprojetos.org.br.

Os candidatos com dificuldade de acesso à internet poderão fazer as inscrições presencialmente no Estádio do Trabalhador, ao lado do pátio administrativo da Prefeitura, das 9h às 12h e das 13h às 17h (de segunda a sexta-feira, exceto feriados). A taxa de inscrição é de R$ 27.

Poderão se inscrever os candidatos maiores de 18 anos que estejam em dias com as obrigações eleitorais e militares; que tenha o nível de escolaridade compatível com o cargo inscrito; e tenha habilitação profissional e técnica para o exercício da função, quando for o caso.

O concurso será dividido em etapas. A primeira é constituída pela prova objetiva de múltipla escolha das áreas de conhecimento (língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos) — de caráter eliminatório para todos os cargos.

Já a segunda fase é referente à prova de títulos quando é apresentada a especializada ou aprimoramento acadêmico e profissional. Esta etapa é considerada de caráter classificatório para os cargos de Professor Docente I e Docente IV para todas as especialidades.

O edital completo com todas as informações necessárias para a realização do concurso pode ser acessado no www.resende.rj.gov.br.

– A abertura do Concurso Público tem o objetivo de suprir os quadros permanentes da saúde e da educação, atualmente ocupados por contratos temporários. O Concurso também pretende melhorar o suporte aos alunos portadores de necessidades especiais na rede pública, e fortalecer os programas de assistência social – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.