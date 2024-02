Um jovem de 21 anos foi baleado durante uma ação da Polícia Militar, na noite de segunda-feira (19), na Rua José Marciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

Após uma denúncia sobre um suspeito armado, uma viatura foi ao local. Ao avistar a viatura, o jovem recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e correu com uma arma em punho em direção ao policial, que estava sozinho. Como ele teria feito menção de atirar, o agente efetuou quatro disparos, atingindo o suspeito com três tiros.

O jovem foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia. Não há informações sobre seu quadro de saúde.

Com ele foram apreendidas 13 munições e uma pistola com numeração suprimida. Na delegacia, no registro da ocorrência, foi constatado um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas contra o suspeito.