Um motociclista que não teve a idade informada morreu em um acidente, no final da tarde da segunda-feira (19), na BR-393 (Lúcio Meira), em Vassouras. Ele colidiu com um carro no km 241.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos. No entanto, não foi informado sobre o grau de ferimentos e se elas foram levadas a algum hospital. Uma foto mostra o carro com a frente bastante danificado e o vidro dianteiro destruído devido ao impacto.