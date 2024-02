Novas viaturas chegam para reforçar segurança pública de Volta Redonda

Aumento na frota acontecerá junto à expansão do policiamento na cidade, permitindo que o patrulhamento nas ruas mais que dobre

Novas viaturas que reforçarão a segurança pública de Volta Redonda começaram a chegar à cidade nesta segunda-feira (19). Ao todo serão 15 veículos. A entrega oficial à população será no dia 12 do mês que vem, às 10h, na Praça Sávio Gama (praça da prefeitura), no bairro Aterrado. O aumento no número de viaturas acontece junto à expansão do policiamento na cidade, que será feita através do Sistema Integrado de Segurança, permitindo que o patrulhamento nas ruas mais que dobre em Volta Redonda.

A frota vai reforçar a Operação Segurança Presente, o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), contemplando os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha, dentre outros.

Com as novas viaturas, os 250 policiais militares já capacitados, em conjunto com a Guarda Municipal, percorrerão todos os bairros de Volta Redonda, promovendo o policiamento de proximidade e atuando na prevenção de atos ilícitos.

“Expandiremos o policiamento de proximidade e atenderemos às subnotificações de crime, que são aquelas situações onde o delito acontece, mas os casos não são registrados na delegacia. Já temos um planejamento pronto, feito com base na mancha criminal e na parceria com as associações de moradores. Não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. A colaboração da população é essencial para tornar a nossa cidade mais segura e melhor para todos”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O prefeito Antonio Francisco Neto enalteceu a parceria com o Governo do Estado e destacou o desejo de ampliar cada vez mais a segurança de Volta Redonda.

“Somos incansáveis para tornar Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura. Segurança é um dever de todos e a prefeitura tem feito a parte dela, com um agradecimento especial ao Governo do Estado pelas parcerias. Costumo dizer que espero que Volta Redonda seja a cidade mais segura do estado do Rio e estamos investindo para isso”, disse o prefeito.