Equipes do Programa Operação Foco Divisas em ação integrada com a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro apreenderam uma carga irregular com cerca de cinco toneladas de ração. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (20), no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi-Itatiaia, na Rodovia Presidente Dutra.

A carreta passou pelo posto de fiscalização e recebeu canal vermelho para a nota fiscal da mercadoria apresentada. Após análise do auditor fiscal, os agentes realizaram uma busca mais detalhada. O motorista disse que saiu do Paraná e seguia para Piraí.

A carga apreendida estava em uma carreta que transportava milhos. De acordo com os agentes, os sacos de ração estavam escondidos debaixo da carga de cereal. Também foram apreendidos galões de tintas e solventes.

“É uma ocorrência muito importante. Mostra que o trabalho dos nossos agentes é realizado de maneira minuciosa. A expertise dos nossos servidores foi primordial para a conclusão do episódio”, explica o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

A carga apreendida ficou retida no posto fiscal e será liberada após os responsáveis efetuarem o depósito referente ao ICMS e multa prevista pelo auditor fazendário.