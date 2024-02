Novas tarifas do transporte intermunicipal operado por ônibus entram em vigor no próximo sábado

O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) publicou, nesta terça-feira (20/02), a portaria nº 1781, que determina as novas tarifas das linhas de ônibus intermunicipais. Ficam reajustados nos percentuais de 9,97% os ônibus urbanos e rodoviários, que atuam na Região Metropolitana. Já os coletivos que operam no interior do estado ficam reajustados em 4,23% os ônibus rodoviários, e em 2,00% os urbanos. As novas tarifas passam a vigorar à meia noite do próximo sábado (24/02).

Os índices de reajuste adotam os critérios do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes (Geipot), metodologia criada para orientar o corpo técnico de diversas prefeituras e municípios para o cálculo de tarifa de ônibus. São considerados no cálculo os preços dos insumos e os indicadores operacionais (tipo de veículo, região por onde circula, quilometragem, média de passageiros transportados, entre outros). O último reajuste tarifário ocorreu em fevereiro de 2023.

A planilha com as novas tarifas de todas as linhas intermunicipais já está disponível no site do Detro (www.detro.rj.gov.br).