Um homem foi flagrado furtando lâmpadas de uma rua do bairro São Geraldo, em Volta Redonda, na madrugada de domingo (18). A ação criminosa foi filmada por uma câmera e o vídeo já está em poder das autoridades.

Usando um cano com uma garrafa pet pequena cortada na ponta para enroscar com a lâmpada, o ladrão é gravado cometendo o crime pelas ruas do bairro. O vídeo mostra ele girando o cano e pegando a lâmpada. “A Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria de Ordem Pública já estão cientes do ocorrido e procuram pelo homem. Até lâmpada estão furtando, vivendo e aprendendo”, disse o coronel Luiz Henrique, secretário de Ordem Pública.

Em um grupo de moradores do bairro, é compartilhada a seguinte mensagem. “Bom dia vizinhos. Segue um alerta! Estão roubando as lâmpadas das ruas da rua São Geraldo. Desde o início próximo a unidade de saúde até o sinal. Acredita-se que tenham a intenção em assaltar os carros quando parar no sinal. Já pularam o muro de casas na localidade tentando assaltar. Fica o aviso para cautela e atenção”, alertou.

Apesar disso, não há nenhum dado que o crime esteja sendo feito para práticas de assaltos. O caso está sendo investigado. Veja o vídeo!