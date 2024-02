Barra do Piraí confirma primeira morte por dengue

A Secretaria de Saúde do Município de Barra do Piraí confirmou na tarde desta quarta-feira (21) a primeira morte registrada na cidade pela dengue. Trata-se de uma idosa de 76 anos, moradora do Distrito da Califórnia. O óbito ocorreu no dia 9 deste mês.

Ainda nesta quarta-feira, o governo do Rio de janeiro decretou epidemia de dengue no estado. São mais de 49 mil casos este ano da doença no estado, 20 vezes acima do esperado, com quatro mortes confirmadas. Os números de 2024 já representam 96% de todos os casos registrados em 2023.

O estado anunciou a criação de um Centro de Operações de Emergência em Saúde específico para a dengue, que vai unir todos os setores da saúde, inclusive a Vigilância Sanitária, para dar resposta rápida aos municípios. Além disso, haverá ampliação para 22 salas de hidratação e reforço diário de médicos e enfermeiros nas UPAs estaduais.