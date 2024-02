Diogo Siston é o novo integrante da comissão técnica do Voltaço

Diogo Siston, de 43 anos, é o novo auxiliar técnico do Volta Redonda. O profissional fará parte da comissão do técnico Rogério Corrêa. Seu último trabalho foi no CSA, onde esteve ao lado do comandante do Esquadrão de Aço.

Diogo Rodrigues Siston é natural do Rio de Janeiro, começou sua carreira como atleta no Vasco da Gama, participando da conquista da Copa Mercosul, em 2000, e do Campeonato Carioca de 2003. Atuou, ainda, pelo futebol de Israel, Portugal e da Grécia, além de outros clubes brasileiros.

Fora das quatro linhas, iniciou a sua trajetória como auxiliar técnico na categoria sub-20 do Vasco em 2019, tornando-se treinador da categoria em 2021. Na sequência, treinou o juniores do Corinthians, em 2021 e 2022, e do Bahia, em 2022 e 2023.