O Disque Denúncia divulgou nesta quarta-feira (21), um cartaz de procurado a fim de obter informações que levem à localização e prisão do foragido da Justiça, Luiz Carlos Dalboni Souza, mais conhecido pelo apelido de “Dalboni”, de 23 anos.

Segundo informações, ele pode estar envolvido em cinco crime de homicídio, praticados na cidade de Barra Mansa. Em um deles, ocorreu um duplo homicídio no fim da madrugada da quinta-feira(08), no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, onde os irmãos Gladson Martins, de 19 anos e sua irmã Joyce Martins, de 23, foram encontrados mortos com marcas de tiros na Rua Gabriel Gonçalves de Brito.

Informações iniciais indicam que Gladson foi morto com três de fuzil calibre 556 no rosto, enquanto sua irmã, Joyce, por dois disparos também no rosto. Gladson teria deixado a prisão em dezembro do ano passado.

Um outro crime, este referente ao processo instaurado na Justiça, relata que em novembro de 2023, Pedro Vitor Gonçalves de Oliveira, 18 anos, foi morto a tiros na rua São Vicente de Paulo, em Barra Mansa. Uma adolescente de 15 anos, que seria ex-namorada da vítima, levou quatro tiros e ficou internada na Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Os assassinos estavam em uma motocicleta. Ao lado do corpo de Pedro, a perícia da Polícia Civil recolheu 55 estojos e 16 fragmentos de projéteis.

Contra Luiz Carlos Dalboni, constam dois mandados de prisão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa, ambos pelo crime de homicídio qualificado.

Agentes da Delegacia de Polícia de Barra Mansa, realizam constantes diligências a fim de prender o criminoso. Informações sobre a localização de Luiz Carlos Dalboni, podem ser repassadas anonimamente para o Disque Denúncia, para os seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.