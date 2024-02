Policiais civis prenderam dois suspeitos por fraude em máquina de cartões, na noite de terça-feira (20), no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. A dupla, de 46 e 31 anos, realizou 50 transações em uma máquina de cartões que totalizou o valor de R$69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais) utilizando apenas um cartão de débito.

Em diligência, o suposto proprietário da máquina de cartões, de 46 anos, foi localizado e disse aos agentes que apenas emprestou o CPF para um amigo utilizar uma maquininha, porém não tinha conhecimento para qual finalidade e informou onde o amigo residia. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos pelo suspeito que, questionado, disse que apenas passava o cartão e recebia um percentual por cada transação. Na residência, foram encontrados duas máquinas de cartão da Pagseguro e um revólver calibre 38 totalmente municiado e mais 12 munições sobressalentes.

Foi constatado que um dos suspeitos era sobrinho da vítima, um idoso com deficiência. Ele convivia com o tio, pegava o cartão, realizava as transações e colocava o cartão novamente no lugar onde havia encontrado. As transações foram realizadas nos últimos três meses, deixando o idoso sem condições financeiras para se manter.

Indagado sobre a ocorrência, o sobrinho permaneceu em silêncio e não apresentou nenhuma versão sobre os fatos.

A dupla foi conduzida para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo. Eles permaneceram presos.