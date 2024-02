Foragido da Justiça de São Paulo é preso em Paraty

Policiais militares prenderam na noite desta terça-feira (20), na Rua Lourival Valentim dos Santos, no Portão de Ferro 2, em Paraty, um foragido da Justiça do Estado de São Paulo, de 49 anos.

Com informações do Disque Denúncia, os agentes policiais foram ao bairro Parque Imperial, onde conseguiram localizar e prender o procurado, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 5 anos de prisão em regime fechado.

O preso foi levado à Delegacia de Polícia da cidade, onde foi cumprido o mandado de prisão, e tomada as medidas cabíveis sobre o caso

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.