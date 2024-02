Idoso é encontrado morto dentro de carro no bairro Casa de Pedra em VR

Um idoso de 67 anos foi encontrado morto na noite de terça-feira (20) em um carro no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. O corpo foi visto por um popular, na Rodovia dos Metalúrgicos, que acionou a Polícia Militar.

Aos agentes, ele disse que estava indo trabalhar, por volta das 6h, e observou o Fiat Linea preto, com as portas traseiras abertas, parado no local. Por volta das 18h, quando retornou do serviço, viu o carro parado, da mesma forma que observou pela manhã. Ao se aproximar, viu o idoso, identificado como Antônio Benedito Rosa, deitado no banco traseiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o óbito foi constatado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços. No momento desta publicação, não havia informações sobre indícios de crime no cadáver.

A delegacia da cidade investiga o caso.