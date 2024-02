Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Angra dos Reis

Uma mulher de 36 anos foi assassinada a facadas na noite de terça-feira (20) no bairro Frade, em Angra dos Reis. O suspeito do crime era companheiro da vítima. Ele tem 50 anos e foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi no banheiro da residência do casal. Ela foi atingida no pescoço e na mão, morrendo no local. De acordo com depoimento do filho do suspeito, de 18 anos, a vítima estava em uma aula de zumba e quando chegou em casa ela e o seu pai começaram a discutir, o que levou o homem a cometer o crime.

Inicialmente, o homem alegou que estava na rua e quando chegou em casa, encontrou a mulher esfaqueada no chão. A versão dele, no entanto, não convenceu a Polícia Civil. A vítima era agredida há anos pelo companheiro após discussões envolvendo atividades domésticas.

“A palavra da testemunha aliado à cena do crime e as contradições indicadas entre o depoimento da testemunha e do agressor resultaram na suspeita”, informou a Deam.

O homem foi levado para a delegacia de Angra dos Reis e vai responder por feminicídio.