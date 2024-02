Obras de Mobilidade Urbana avançam em Volta Redonda

Construção de viaduto no bairro Niterói e alça de acesso no Aterrado entram em novas etapas neste mês

Duas importantes obras do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda entraram em nova etapa nesta semana. A construção do novo viaduto sobre a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Niterói, teve iniciada a concretagem dos pilares de sustentação; e na alça de acesso ao Viaduto Heitor Leite Franco, que liga o Aterrado a outros bairros, foi iniciada a escavação para erguer último pilar de apoio. As duas obras fazem parte de um pacote de investimentos de quase R$ 140 milhões do Governo do Estado.

No bairro Niterói, as equipes realizaram nesta quarta-feira (21) a última concretagem dos apoios que vão sustentar a estrutura metálica, finalizando essa etapa da obra. Em seguida, com previsão para iniciar agora em março, começarão a ser construídas as rampas de subida e descida.

“Com o novo viaduto pronto, os motoristas terão facilitado o acesso ao bairro Niterói. Melhora também a fluidez para quem deixa ou segue para os bairros Retiro e Voldac, além da nova construção permitir o aumento da velocidade no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Na região do Aterrado, a construção da alça de acesso no Viaduto Heitor Leite Franco – que visa criar uma nova rota e desafogar o trânsito na região central do bairro – avançou para uma nova fase: foi iniciada escavação na área onde será instalado o último apoio de concreto. O serviço deve ser concluído no próximo mês.

Atualmente, quem pega o Viaduto Heitor Leite Franco tem como único destino imediato a Avenida Sete de Setembro, que fica sobrecarregada e com tráfego lento nos horários de pico. A alça vai criar uma alternativa para que os motoristas tenham a opção de descer pela Rua Mario César Di Biase (conhecida como Avenida do Canal), contornando a região central do Aterrado e desafogando o trânsito.

Ponte

Outra obra do Plano de Mobilidade Urbana que tem avançado é a construção da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que vai ligar os bairros Aero Clube e Aterrado. Até o fim deste mês devem ser finalizadas as lajes sobre o clube Aero; e em março começa a construção das lajes do lado do Aterrado, próximo ao fórum, nos pontos onde já tiverem sido instaladas as vigas metálicas.

Em toda a extensão da ponte serão erguidos 18 pilares de sustentação. Ela vai ligar o Aterrado (Fórum) até o bairro Aero Clube (Kartódromo), dando novo acesso a quem vai pegar a Radial Leste ou quem pretende ir no sentido Retiro e outros bairros adjacentes. O objetivo principal é desafogar o trânsito na parte central e comercial do bairro Aterrado, ponto de passagem de grande volume para quem cruza a cidade.

Projeto contempla outras obras de engenharia

A construção da ponte, do viaduto e da alça de acesso fazem parte das obras que estão sendo executadas dentro do Plano de Mobilidade Urbana, no qual também está inclusa a construção de um novo viaduto, que vai ligar o Jardim Amália (próximo ao antigo Casarão) ao Aterrado (Fórum).

O plano conta ainda com outras intervenções em andamento, como as obras para adequação de calçadas – muitas delas já concluídas –, construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED, que já avançou com mais de 18 mil lâmpadas trocadas na cidade. Todo o projeto foi feito pela prefeitura, mas está sendo custeado e fiscalizado pelo Governo Estadual.