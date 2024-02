Aulas em Barra do Piraí estão suspensas nesta quinta e sexta-feira

As aulas na rede municipal de ensino de Barra do Piraí estão suspensas em razão dos transtornos provocados pela chuva na quarta-feira (22). De acordo com a prefeitura, o motivo é a dificuldade de acesso que pais, alunos e professores terão para chegar às unidades escolares, fora os problemas de deslocamento.

A informação é da Secretaria Municipal de Educação. A decisão tem o objetivo de garantir a segurança de alunos e funcionários e alunos, até que as condições se normalizem. Duas pessoas, dentre elas uma idosa, morreram após um deslizamento de terra, e três pessoas da mesma família estão desaparecidas: pai, mãe e um filho do casal. Relatos apontam que eles foram soterrados.

Buscas estão sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros e equipes da prefeitura. Durante a madrugada, o asfalto cedeu e a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) foi totalmente fechada nos dois sentidos no trecho da estrada que corta a cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a cratera foi aberta por causa do grande volume de chuva que encharcou o solo.