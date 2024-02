Uma mulher morreu e três pessoas são consideradas desaparecidas, em consequência de um deslizamento de terra que atingiu um sobrado na Rua Paulo da Silveira, no Morro do Gama, na região central de Barra do Piraí. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Porém, a Secretaria Municipal de Comunicação, a Defesa Civil teria confirmado uma segunda morte nesta manhã.

O deslizamento ocorreu, de acordo com a corporação, no início da madrugada. Quatro pessoas foram socorridas pelo Samu e os bombeiros para hospitais da cidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Equipes dos bombeiros de Barra do Piraí, Valença e do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, procuram pelos desaparecidos.

O volume de chuva na cidade, em 24h, chegou a 143ml, sendo a maior parte a partir da tarde da quarta-feira (21).