Barra do Piraí tem 125 desalojados por chuva

A Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí cadastrou 125 pessoas desalojadas após a chuva da noite de quarta-feira (21). Segundo a secretaria, 1,2 mil pessoas foram afetadas, de alguma forma, em diferentes bairros da cidade.

Famílias que tiveram de sair de casa foram direcionadas para a residência de parentes e amigos, não havendo a necessidade, até o momento, da abertura de abrigo provisório pela prefeitura. Até o momento, de acordo com os funcionários da pasta, ninguém se encontra desabrigado.

Quanto a pontos de apoio, como escolas e ginásios, segundo a Assistência Social, todas as unidades escolares estarão à disposição caso sejam acionadas. As aulas foram suspensas na rede municipal e só retornam na próxima segunda-feira (26).

“Como temos desalojados, e todos estão nas casas de parentes e amigos, não há necessidade de ter abrigos provisórios. No entanto, havendo necessidade, abriremos. Toda a Assistência Social está à disposição nesse momento complicado em nosso município”, disse a secretária de Assistência Social, Paloma Blunk.

Ela informou que foi feita uma parceria com a Santa Casa no sentido de receber donativos para as famílias atingidas. Lembrou ainda que as unidades de saúde de Barra do Piraí também estão promovendo ações nesse sentido.