Criança desaparece após deslizamento de terra em Mendes

Uma criança de 6 anos está desaparecida em Mendes depois de a cidade ser atingida por um temporal na noite da quarta-feira (22). O imóvel em que ela estava com a mãe, a tia e outras sete crianças foi atingido por um deslizamento de terra.

A criança é sobrinha da funcionária do gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Mendes, Fernandinho Despachante. Ele contou ao jornal Foco Regional que as demais crianças e as duas mulheres foram socorridas, mas o menino não foi encontrado. De acordo com ele, o imóvel fica no bairro Santa Rosa. A mãe e tia do menino estão internadas no Hospital Santa Maria.

O jornal tentou contato com a prefeitura de Mendes, mas os telefones disponíveis não estão funcionando. Um e-mail foi enviado para a assessoria de imprensa do governo municipal pedindo mais informações. Ainda de acordo com o vereador, a chuva na cidade “foi absurda”. O Rio Santana transbordou, alagando casas e estabelecimentos comerciais na área central da cidade. Fernandinho disse ainda que o deslizamento ocorreu por volta das 20 horas.

“Há pessoas desalojadas, que estão abrigadas por parentes”, disse o presidente da Câmara. Segundo ele, a chuva durou até por volta das 23h.

Na manhã desta quinta-feira (22), moradores e comerciantes estavam limpando casas e estabelecimento atingidos pela água. (Fotos: Fernandinho Despachante)